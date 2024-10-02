Yunanistan’ın Gökçeada ve Bozcaada oyunu! Anıtların açılışını yaptılar

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Fener Rum Patriği Bartholomeos himayesinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun da katılımıyla Atina’da düzenlenen konferansta, Gökçeada ve Bozcaada’nın ilhakı konuşulmuştu. Patrik Bartholomeos, 1 Ekim’de Gökçeada ve Bozcaada Adaları’nda bir anıtın açılışını yaptı



Yunanistan’ın Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin skandal çalışmaları devam ediyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan’ın Attika bölgesindeki Nea Smyrni (Yeni İzmir) Belediyesi’nde Gökçeada ve Bozcaada Meydanı’nın isimlendirme törenine katıldı.

Aynı günün erken saatlerinde, Saint Fotini Metropolitan Kilisesi’nde Patriklik İlahi Ayini’ne katıldı. Anıtın açılışında Patrik Bartholomeos, meydanın açılışından dolayı “mutlu ve heyecanlı” hissettiğini belirterek sevincini ve minnettarlığını dile getirdi.

Patrik Bartholomeos belediye yönetimine yaptığı konuşmada şunları vurguladı: “Kararınızla, her yerdeki İmbriyalıların ve Tenedyalıların kalplerine isimlerinizi kazıdınız. Belediyenin sıcaklığı ve sevgisi kalplerimizi ısıttı. Sanki gizli bir ışık kaynağına, gerçek ışıktan yayılan ışığa geri dönüyormuşuz gibi hissediyoruz.”

Nea Smyrni Belediye Başkanı George Koutelakis, belediyenin ilk kez Saint Fotini Metropolitan Kilisesi’nde Patriklik İlahi Ayini’ne ev sahipliği yapmasını büyük bir onur olarak nitelendirdi. Patrik Bartholomew’u “Kilise değerlerinin güçlü ve etkili bir koruyucusu” olarak nitelendirdi.

YİNE ‘EKÜMENİK PATRİK’ VURGUSU

Anıtın açılışında konuşan Belediye Başkanı Koutelakis, “İmbriyalılar ve Tenedyalılar, belediyemizde sıcak bir kucaklaşma bulan ve şehrimizin Küçük Asya (Anadolu) mültecileri ve Konstantinopolitanları ile birleştirici bir çekirdek oluşturan kardeşlerimizdir.” ifadelerini kullandı.

Anıtın yaratılmasının karşılıklı sevgi ve saygının doruk noktası olduğunu ve Ekümenik Patrik’in çalışmalarının sembolik olarak tanınmasına hizmet ettiğini belirtti. Etkinlikte ayrıca Imbrian Derneği Başkanı Giorgos Papatheodorou ve Tenedos Derneği Başkanı Panagiotis Okomoussis de selamlarını sundu. Törene, Nea Smyrni Metropoliti Simeon, İmroz ve Bozcaada Metropoliti Kirillos, din adamları, Büyük Mesih Kilisesi Arkonları ve diğer ileri gelenler katıldı.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA’YA İLHAK

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz günlerde, Büyük Helen Vakfı tarafından bir etkinlik düzenlenmişti. “İmbros (Gökçeada) ve Tenedos (Bozcaada): Nostos (Keder) ve Prospect (Umut)” adlı etkinliğe, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunan Başpiskopos İeronimos, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykıs ve ilgili dernek yöneticileri katıldı.

Konferansta Fatih Kaymakamlığına bağlı başpapaz Bartholomeos, Lozan Anlaşması’na aykırı şekilde bir kez daha “Ekümenik Patrik” olarak takdim edilmişti. Bartholomeos, konferansın amacının, Gökçeada ve Bozcaada’yı ilhak olasılığının görüşülmesi olduğunu ilan etmişti.

‘TÜRKİYE UYANMALI’

Konuya ilişkin daha önce Ezber Bozan TV adlı Youtube kanalında konuşan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Gökçeada’da çok büyük bir oyun oynanıyor. Gökçeada’nın nüfusu 10 bin 700. Bunlardan sade 700’ü Rum kökenli. Ama adadaki arazilerin yüzde doksanı bu 700 kişide. Ve bizim Türkler Batı Trakya’da alım satım yapamazken, bunlarda bir serbestlik var. Dolayısıyla Türkiye’nin uyanması lazım.” demişti.

RUHBAN OKULU AÇILACAK MI?

Bartholomeos, Atina’daki bir demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönünde talimat verdiğini ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise , 28 Mayıs’ta Heybeliada’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında okulun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tekin, bu konuda yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Bakan Tekin, “Okulun yeniden faaliyete geçmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844 yılında din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş ancak Fener Rum Patrikhanesi’nin devlet denetimine girmeye karşı çıkması üzerine 1971’de kapatılmıştı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/yunanistanin-gokceada-ve-bozcaada-oyunu-anitlarin-acilisini-yaptilar-491001