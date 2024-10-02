Yunanistan’da orman yangınları: AB’nin rescEU programı devreye sokuldu

By Ioannis Giagkinis

Devam eden yangınlarda iki kişinin öldüğü ve geniş bir ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın güney bölgesi Mora Yarımadası’ndaki Korinthia bölgesinde yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü, üçüncü günde de kontrol edilemeyen yangınla mücadele etti.

Yangınlarda iki kişinin ölümü ve geniş bir ormanlık alanın tahrip olması ardından Avrupa Birliği’nin (AB) rescEU programını devreye sokuldu. Hırvatistan ve İtalya, yangını kontrol altına almak için bölgeye uçak gönderdiler, ancak bölge sakinlerinin devam eden yangınlar karşısındaki çaresizliği devam ediyor.

İtfaiye Teşkilatı tarafından Salı gecesi geç saatlerde açıklandığı üzere, dağınık halde devam eden yangınlar çoğunlukla Evrostina’da yer alıyor. İtfaiyeden alınan bilgiye göre, alevler çoğunlukla erişilemeyen yerlerde olmakla birlikte rüzgarın şiddetinin düşük olduğu belirtildi.

Yangınlara, 16 ormancılık ekibi ve 159 araçla 490 itfaiyeci, gönüllüler, Sivil Koruma gönüllü grupları ve Mora bölgesinin deniz taşıtları ve proje makineleri ile Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı ve aynı zamanda Orman Hizmetleri ve Yunan Polisi güçlerinin müdahale ettiği açıklandı.

RescEU mekanizması etkinleştirildi

Havadan, gün boyunca 17 helikopter (3’ü koordinasyon için) ve 14 uçak (2’si İtalyan) olmak üzere 31 hava aracı katkıda bulundu.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği’nin Korinthia’daki orman yangınları için havadan yardım sağlanması talebiyle Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasını (UCPM) harekete geçirdiği kaydedildi. Bu kapsamda, ikisi İtalya’dan ve biri Hırvatistan’dan olmak üzere üç adet CL-415 yangın söndürme uçağı gönderildi.

Bu yılın en zorlu yangınlarından biri

Yunan yetkililere göre, Korinthia’daki yangınlar, bu yılki yangın sezonunda karşılaşılan en zor durumlardan biri.

Salı sabahı Sofiana köyünde tahliye emri çıkarıldı. Yangın evlerin birkaç yüz metre yakınına kadar geldi ve köyün yaşlı sakinleri benzer bir durumla ilk kez karşılaşmadıklarını belirtti.

Son 24 saat içinde düzinelerce yangın

Salı günü rüzgarın şiddetinin azalması yangınlara müdahaleyi nispeten kolaylaştırdı. Ulaşılamayan yerlerde dağınık halde görülen alevlerle mücadele devam ederken, Korinthia’daki yangın dışında sadece son 24 saat içinde Yunanistan genelinde 41 tarımsal orman yangını daha meydana geldi.

İtfaiye Teşkilatına göre bunlardan 37’sine ilk aşamada hemen müdahale edildi. Yerel soruşturma ofislerinin yanı sıra Kundaklama Suçunu Önleme Müdürlüğü (D.A.E.E.) ekiplerinin de yangınların nedenlerini araştırdığı belirtildi.

https://tr.euronews.com/2024/10/02/yunanistanda-orman-yanginlari-abnin-resceu-programi-devreye-sokuldu