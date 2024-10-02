Mirzoyan: Sebebini bilmiyorum, ama Azerbaycan Barış Anlaşmasını imzalamakta tereddüt ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’ı Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamayı geciktirmekle suçladı.

Varşova Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Mirzoyan, Azerbaycan’ın anlaşmayı imzalamakta neden tereddüt ettiğini anlayamadığını belirtti. Azerbaycan’ın sürekli olarak yeni ön koşullar öne sürdüğünü ve bu koşullar nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti. Bu noktada, Ermenistan’ın anlaşmayı hemen imzalayıp diğer konularda müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu, ancak Azerbaycan tarafında bu konuda siyasi irade görmediklerini vurguladı.

Mirzoyan, Azerbaycan’ın “Batı Azerbaycan” terimini kullandığını ve bu kavramın neredeyse Ermenistan’ın tamamını kapsadığını söyledi. Azerbaycanlı yetkililerin bunun bir toprak talebi olmadığını savunduğunu, ancak Ermenistan tarafında bu açıklamaların tam tersine bir izlenim bıraktığını dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/02/Ermenistan-Azerbaycan-Barış-anlaşması/286660