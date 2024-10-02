İsrail’deki Ermeniler İran’ın füze saldırılarından zarar görmedi

İsrail’in tamamı, yüzlerce balistik füzenin kullanıldığı saldırılara maruz kaldı. Neyse ki, siviller arasında can kaybı yaşanmadı.

Petah Tikva’daki İsrail-Ermenileri Nairi Birliği Başkanı Artyom Chernamorian, Armenpress’e verdiği bilgilere göre, Tel Aviv’de terörist saldırılar sonucu yaralılar olduğunu belirtti. Saldırılarda ateşli silahlarla silahlanmış kişiler tarafından yapılan saldırılar sonucunda altı kişi ağır, iki kişi ise hafif yaralandı.

Chernamorian, bir süre Petah Tikva’daki bir sığınakta diğer insanlarla birlikte kaldığını da aktardı. Binaların bodrum katlarında sığınaklar bulunduğunu, kendilerinin yeni çıktığını, ancak bazı kişilerin hâlâ iş yerlerinde olup sığınaklara girme fırsatı bulamadığını ifade etti. Ayrıca, eşi ve kızının henüz eve dönmediğini, fakat onlarla iletişim kurduğunu ve güvende olduklarını belirtti. Hava savunma servisinden sığınakları terk edebilecekleri yönünde bilgi aldıklarını da sözlerine ekledi.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/02/İsrail-Ermeni-İran-füze-saldırıları/286636