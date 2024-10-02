Ermenistan-Gürcistan sınırında 5 büyüklüğünde deprem

2 Ekim’de yerel saatle 03:38’de Ermenistan-Gürcistan sınrında bir deprem meydana geldi.

İlk verilere göre deprem, Bavra köyüne 15 kilometre doğu uzaklığında meydana geldi.

Depremin derinliği ise 8 kilometre olarak kaydedildi.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 5 olarak kaydedildi. Deprem 4-5 büyüklüğünde de Şirak idari bölgesinin bir çok yerleşim yerinde hissedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/02/Ermenistan-Gürcistan-sınırında-5-büyüklüğünde-deprem/286578