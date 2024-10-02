Antakya Ortodoks Kilisesi’nde Yangın Çıktı!

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan, 6 Şubat 2023 tarihindeki yüzyılın felaketinde yıkılan, Ortodoks Kilisesi’nin enkazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saray Caddesi’nde bulunan, depremde büyük hasar alan ve kullanılamaz hale gelen Ortodoks Kilisesi’nde çıkan yangın, 112 acil çağrı merkezine ihbar olarak bildirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın yerine kısa sürede ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale etti.

ANTAKYA ORTODOKS KİLİSESİ…

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi, Saray Caddesi üzerinde tarihi bir öneme sahip olan bu yapı. 1800’lü yıllarda inşa edilen kilise, şehirdeki eski dini yapılar arasında yer alan, mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekmekteydi. Antakya’nın çok kültürlü yapısını yansıtan bu kilise, yerel topluluk için önemli bir ibadet yeri olmasının yanı sıra, ziyaretçiler için de önemli bir turistik noktaydı. 6 Şubat 2023’te meydana gele yüzyılın felaketinde de tarihi yapı büyük hasar almış kullanılamaz hale gelmişti. Kültür Varlıkları Kurulunca tescilli olan yapının, geçmişten bugüne taşınan tüm özellikleri ve taşlarıyla birlikte koruma altına alınmış, restorasyonu bekleniyordu.

EDİTÖR: Halit Sapmaz

https://www.iskenderun.org/antakya-ortodoks-kilisesinde-yangin-cikti