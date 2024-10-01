Ruhban Okulu’nun açılması kabul edilemez

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Her fırsatta Türkiye’nin milli çıkarlarına aykırı girişimlerde bulunan Fener Rum Ortodoks Kilisesi’nin Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusunda iyimser olduğunu söyledi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yetkililere talimat gittiğini savunan Bartholomeos, “Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz” dedi.

Bekir Şirin

Söz konusu skandal açıklamanın ardından Milli Gazete’ye konuşan emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç ise bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da söz konusu durumun Türkiye’nin egemenliğine meydan okunması anlamına geldiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir süredir tadilatta olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun akıbetine ilişkin Yunanistan basınına skandal bir açıklamada bulundu. Okulun yeniden faaliyete geçmesi konusunda iyimser olduğunu dile getiren Bartholomeos, konuyla ilgili talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Bartholomeos, “Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz” şeklinde konuştu.

OKULUN İŞLEYİŞİYLE ALÂKALI TOPLANTI YAPILDI

Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusuna dair sözleri şaşkınlıkla karşılanırken okuldan bir heyet ve Millî Eğitim Bakanı’nın danışmanları arasında okulun işleyişiyle ilgili formül bulmak için iki toplantı yapıldığı da kaydedildi. Öte yandan Fener Rum Patrikhanesi’nden beş kişilik bir ekibin teknik detayları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara’ya gitmesi beklendiği belirtildi.

“PATRİKHANE’NİN AMACI YUNANİSTAN’A DESTEK VERMEK”

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un açıklamalarına dair Milli Gazete’ye açıklamalarda bulunan emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Fener Rum Patrikhanesi’nin bağımsız bir eğitim müfredatı istediğini kaydeden Özsaraç, “Patrikhane’nin amacı Yunanistan’a destek vermek. Heybeliada Ruhban Okulu’nun Türkiye’de teoloji eğitimi veren diğer okullar gibi olmasında bir sorun yok ama Patrikhane bunu kabul etmiyor” dedi.

“MİLLİ ÇIKARLARIMIZA AYKIRI BİR DURUM”

Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, Milli Gazete’ye yapmış olduğu açıklamalarda, Patrikhane’ye taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Patrikhane’nin ekümeniklik meselesini empoze etmeye çalıştığını belirten Özsaraç, “Eğer gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu’nun özerk bir eğitim sistemi ile açılmasına müsaade ediyorsa bu milli çıkarlarımıza aykırı bir durumdur” ifadelerini kullandı. Öte yandan Özsaraç, Patrikhane’nin artık Türkiye’de faaliyet göstermemesi ve Yunanistan’a gönderilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ENDİŞELERİM VAR

Mavi Vatan Doktrini’nin teorisyeni ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da konuya ilişkin olarak Milli Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusunda endişelerinin olduğunu söyleyen Yaycı, “Türkiye’de Rum Ortodoks Cemaati’nin nüfusu ne kadar ki bunlara okul açılması ihtiyacı bulunuyor?” dedi. Yaycı, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİNE MEYDAN OKUNUYOR

Yunanistan’da Türk okulları kapatılıp baskılar devam ederken mütekabiliyet ilkelerinin göz ardı edilerek bu okulun açılmasının uygun olmadığını belirten Cihat Yaycı Paşa, “Bu Ruhban Okulu’nu açmak isteyen başpapazın Gökçeada ve Bozcaada’nın Yunanistan’la birleşmesi konferansını Atina’da düzenlemiş olması ve bu açma talebini Cumhurbaşkanı’na iletmesi manidar değil mi?” sorusunu da yöneltti. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, söz konusu durumun Türkiye’nin egemenliğine meydan okunması anlamına geldiğini de söyledi.

https://www.milligazete.com.tr/haber/21793015/ruhban-okulunun-acilmasi-kabul-edilemez