Ermeni Satranç Oyuncularının FIDE güncellenmiş tablosundaki sıralamaları

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) yeni bir sıralama tablosu yayımladı.

Erkekler listesinde Ermenistan’ı temsil eden 3 oyuncu yer alıyor. Hayk Martirosyan 51. sırada, Shant Sargsyan 70. sırada ve Gabriel Sargsyan 93. sırada bulunuyor.

Norveçli Magnus Carlsen sıralamada liderliğini sürdürürken, onu Amerikalı Hikaru Nakamura ve Hintli Arjun Erigaisi takip ediyor. ABD’yi temsil eden Levon Aronian 16. sırada, Samuel Sevyan ise 41. sırada yer alıyor.

Kadınlar listesinde Elina Danielyan 60., Lilit Mkrtchyan 62. ve Anna Sargsyan 69. sırada bulunuyor.

Çinli Hu Yifan kadınlar sıralamasında liderliğini koruyor.

ERMENİ HABER AJANSI