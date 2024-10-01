Boykot hedef şaşırıp antisemitizme varınca

ELİ HALİGUA

Boykotdedektifi isimli sosyal medya hesabı X’te ve Instagram’da paylaştığı çağrı ile İsrail’i boykot edeceğine Türkiye vatandaşı olan Yahudileri sadece Yahudi olduğu için hedef gösterip ırkçılık yaptı.

Boykot dedektifi Yahudilerle İsrail devleti arasındaki ayrımı algılayamadığı için 1950 senesinde Türkiye’de kurulan şirketi hedef gösterirken nefret söylemlerine çanak tutacak bir şekilde kurucuları da ifşa ediliyor.

Yayımlanan metine göre boykot nedenlerinden birisi “Holokost’u anan bir etkinliğe sponsor olmakta mutluluk duyacağını” belirtmiş olmak.

Holokost gibi insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olan katliamda milyonlarca Yahudi, eşcinsel, zihinsel ve bedensel engelli, sosyalist ve muhalif öldürülürken bunu anmanın hedef gösterilmek için gerekçe olmasını anlamak güç.

Türkiyeli Yahudi bir iş insanı ve eşinin Türkiye’deki Yahudilere yardım etmek için kurduğu resmi ve yasal bir vakfın da suçmuş gibi gösterilmesi gene ırkçılık ve kasıtlı olarak hedef göstermektir.

Hesabın diğer iletilerine baktığınızda Boykotdedektifi’nin İsrail ve Türkiyeli Yahudiler arasındaki farkı muğlaklaştırmasının ilk olmadığını fark ediyorsunuz. Kasıtlı olarak mı yoksa şirazenin kaymasından dolayı mı yapıldığı belli olmayan antisemitizm kendini Dardanel boykotunda yer alan metinde de gösteriyor.

Sabah Gazetesi’nin haberini alıntılayan hesap, “ton balığına haham dokunuşu” başlıklı haberde Yahudi din adamının İsrail ile olan ticaretteki rolü boykot için gerekçe gösterilirken gene boykot gerekçesi İsrail ile ticaretin önüne geçilmekten çıkıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı azınlık bir grubun dini inançlarının hedef gösterilmesine zemin hazırlayan bir üslup kullanılıyor.

Boykotdedektifi’nin hesabında şöyle yazıyor: “Filistin’i Desteklemek ve İşgalci İs*raili Boykot Etmeniz için Müslüman olmanıza Gerek Yok,Azıcık İnsan Olmanız Yeterli”

Belirtmek gerekir ki Filistin’i desteklemek için sadece Müslüman değil ayrıca antisemit olmanıza da gerek yok. Filistin’in özgürlüğünü Yahudileri hedef göstermeden, antisemitizm/ırkçılık yapmadan da desteklemek mümkün.

https://www.avlaremoz.com/2024/10/01/boykot-hedef-sasirip-antisemitizme-varinca/