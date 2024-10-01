Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden Peder Gregory Salloum İsrail’in saldırılarında vuruldu

İsrail’in dün gece Lübnan’a yönelik başlattığı kara operasyonu öncesi düzenlediği hava saldırılarında Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden Peder Gregory Salloum’un da vurulduğu ortaya çıktı. Peder Gregory Salloum’un hayatını kaybettiği iddiaları yalanlanırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi

İsrail-Lübnan hattındaki gerilim dün gece had safhaya çıktı. İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine kara operasyonu başlattı.

İsrail’in dün geceden bu yana Lübnan’ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırıları da sürüyor. İsrail saldırılarında Hizbullah unsurlarını hedef aldığını açıklasa da saldırılardan yüzlerce sivil de etkileniyor.

Peder Gregory Salloum

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden Peder Gregory Salloum’un da ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Patrikhane, Salloum’un hayatını kaybettiğini iddialarını yalanladı.

Salloum’un hava saldırısına uğradığı beldenin, İsrail’in dün gece boyunca tank ve top atışlarıyla hedef aldığı sınırda yer aldığı belirtildi.

https://www.haberturk.com/antakya-rum-ortodoks-patrikhanesi-nden-peder-gregory-salloum-israil-in-saldirilarinda-vuruldu-3724679