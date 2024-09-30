Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan uluslararası topluma ve kardeş kiliselere Azerbaycan’ı dizginleme çağrısı

Uluslararası topluma, kardeş kiliselerimize, dini ve diplomatik temsilcilerimize, Azerbaycan’ın yayılmacı emellerini ve iktidar makamlarından gelen yeni talepleri dizginlemek için etkili önlemler alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, Kutsal Miron’un kutsaması sırasında verdiği mesajda bunu dile getirdi.

“Ayrıca, zorla yerinden edilen Artsakh Ermenilerinin ihlal edilen haklarının korunması, esir alınan Ermenilerin serbest bırakılması ve Artsakh’taki Ermeni kültürel ve manevi mirasının gasp ve yıkımdan kurtarılması için Ermenistan’dan işgal edilen sınır bölgelerinin geri verilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Değerli halkımız, vatanımızı yeni kayıplardan ve şoklardan korumak, iç siyasi hayatta sağlıklı bir diyalog başlatmak için birlik olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Tüm-Ermeniler-Katolikosu-Azerbaycan-Ermenistan/286389