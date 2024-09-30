Papa’nın kürtaj açıklamalarına tepki: ‘Kilisedeki çocuk tacizleri için bile bu kadar sert bir dil kullanmadı’

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Övgü Pınar

Unvan, Roma

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco kürtajı “cinayet”, kürtaj yapan hekimleri de “kiralık katil” diye niteleyince hak savunuculardan tıp dünyasına kadar geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Papa’ya, kilisedeki çocuk tacizleri için bile bu kadar sert bir dil kullanmadığı eleştirisi geldi.

Lüksemburg-Belçika ziyaretinin ardından dün Vatikan’a dönen Papa Francesco, dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kürtajla ilgili sorusu üzerine Papa, “Unutmayalım, kürtaj cinayettir. Bunu yapan doktorlar da kiralık katillerdir. Kiralık katiller. Bu üzerinde tartışılacak bir şey değil” dedi.

Papa’ya bu soru, Brüksel ziyareti sırasında eski Belçika Kralı Baudouin’in mezarını ziyaret etmesi ve kürtaja karşı duruşu nedeniyle eski kralı övmesi nedeniyle geldi. Papa, 1990 yılında kürtajı yasal hale getiren yasayı imzalamamak için bir günlüğüne tahttan feragat eden Kral Baudouin’i aziz ilan etme sürecini başlatacağını açıkladı.

https://www.bbc.com/turkce/articles/c0m0ly4rnxgo