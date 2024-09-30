Heybeliada Ruhban Okulu için formül bulundu, bu hafta toplantı yapılacak

Ekümenik Patrik Bartholomeos, yıllardır kapalı olan Heybelida Ruhban Okulu’nun yakında yeniden açılacağına dair iyimserliğini dile getirerek, bu yöndeki çabaların hızla ilerlediğini söyledi.

Patrik Bartholomeos geçen hafta Bizans Selanik Merkezi’nin açılışında, “Artık okulumuzu yeniden açmanın eşiğinde olduğumuzdan eminiz,” dedi.

Patrik, “Hepimizin kutsal arzusunun yerine getirileceği konusunda çok iyimserim, çünkü Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu olanlara verilen talimat yukarıdan, Sayın Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan’dan geldi,” diye konuştu.

Yunan Kathimerini gazetesine göre bu gelişme öncesinde, ruhban okulu adına bir heyet ve Milli Eğitim Bakanı’nın danışmanları arasında, okulun işleyişine dair bir formül bulmak için iki toplantı yapıldı. Patrikhane’den beş kişilik bir komitenin teknik detayları görüşmek üzere bu hafta Ankara’ya gitmesi bekleniyor.

İki tarafın ortaya koyduğu formül, ruhban okulunun, Türkiye’deki tüm özel üniversitelerde olduğu gibi, bir vakfa ait ve Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yetkisi altında, özel bir üniversite statüsünde faaliyet göstermesi yönünde. Üniversite İlahiyat, Felsefe ve bir ihtimal Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşacak.

Heybeliada’da bulunan ruhban okulu, 1971’de devlet tarafından kapatılmıştı. Patrikhane ve uluslararası toplum o zamandan beri, okulun yeniden açılması için çaba gösteriyor.

Gazete, “Türkiye’nin ruhban okulunu yeniden açmayı uzun süredir reddetmesi, özellikle Avrupa Birliği katılım müzakereleri açısından tartışmalı bir konu olmuştur” yorumunda bulundu.

Kathimerini’ye göre müzakereler başarıyla sonuçlanırsa, ruhban okulu iki yıl içinde yeniden açılabilir.

Agos