Fransa’da Türk taraftarlar Ermeni kulübünün futbolcularına bıçaklarla saldırdı

Fransa’da 29 Eylül’de yaşanan olayda, Türk taraftarlar bir futbol maçında Ermeni futbolculara saldırdı. Ermeni Genel Spor Birliği Valance takımı, Türk toplumunu temsil eden FC Turquoise futbol kulübüne karşı sahaya çıktı. Maçın ilk yarısında Ermeni kulübü 2-0 öndeyken, olaylar patlak verdi.

Türk taraftarlar, takımının geride olduğunu görünce sahaya bıçaklarla girerek Ermeni futbolculara saldırdı. Bu sırada tribünlerden ırkçı sloganlar ve hakaretler duyuldu. Olayın ardından polis devreye girerek müdahalede bulundu ve maç durduruldu. Ancak saldırı sırasında iki Ermeni futbolcusu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Fransız Figaro dergisinin müdür yardımcısı Christophe Busson, olayı sosyal medya platformu X üzerinden ele alarak, yaşananları “ırkçı saikli bir saldırı” olarak tanımladı. Olayın ardından Fransız Ermeni toplumu, FC Turquoise taraftarlarının “Bozkurtlar” olarak bilinen Türk milliyetçisi işaretini yaptığı bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

Olayın ciddiyeti, hem spor camiasında hem de toplum genelinde büyük yankı uyandırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Fransa-Türk-taraftarlar-Ermeni-kulübü-futbolcu/286395