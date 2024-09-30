Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sınır bölgesinin güneybatı kesiminde ateş açmadı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın, iddiaya göre 28 Eylül’de saat 23:20 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sınır bölgesinin güneybatı kesimindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu bilgi, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’ndan edinilmiştir. Ermenistan Savunma Bakanlığı, aynı zamanda, Ermenistan Başbakanlığının, ateşkes ihlalleri veya bu konudaki bilgilerin araştırılması için Ermenistan-Azerbaycan ortak bir mekanizması oluşturulmasını önerdiğini hatırlatarak, Azerbaycan tarafının bu öneriye yanıt vermediğini vurgulamaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Ermenistan-Silahlı-Kuvvetleri-Azerbaycan/286400