Ermenistan, “Amerika Ülkelerinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” programına ev sahipliği yapıyor

30 Eylül’de “Amerika Ülkelerinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” (ACE Ermenistan) programının açılış töreni düzenlendi. Törene Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Bakan Yardımcısı Narek Hovakimyan, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien ve Amerikan Devletleri Örgütü Daimi Temsilcisi Francisco Moran katıldı.

Ermenistan ve ABD hükümetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu program, Amerikan Devletleri Örgütü’nün himayesinde düzenleniyor. Amaç, ekonomik kalkınma, inovasyon ve ticari işbirliğini teşvik etmek

Bakan Papoyan açılış konuşmasında, bu etkinliğin fikir alışverişi ve işbirliği fırsatlarını keşfetmek için önemli bir platform olduğunu belirtti. “Sınırlarımızın olmaması işbirliğimizi engellemez. İnovasyon ve işbirliği ile aramızda büyük fırsatlar yaratabiliriz,” dedi.

4 Ekim’e kadar sürecek olan program, Ermenistan ve katılımcı ülkeler arasında sürdürülebilir tarım, bilgi teknolojileri, yenilenebilir enerji, STEM eğitimi ve şarapçılık gibi alanlarda diyalog ve işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Ermenistan-Amerika-Ülkelerinin-Rekabet-Gücü/286415