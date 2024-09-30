Ermeni futbolcunun hat-tricki sayesinde Borussia zafer kazandı

Almanya Bölgesel Ligi’nin 9. turunda, Borussia Mönchengladbach’ın ikinci takımı, deplasmanda Bocholt’u Hrant-Leo Ranos’un hat-trick’i sayesinde 4-2 yendi.
Ermenistan milli takımının forveti, maçın tamamında oynadı ve 13., 45. ve 89. dakikalarda gol attı. 21 yaşındaki Ranos, üçüncü golünü köşe vuruşundan kaydetti.
Ranos, Bölgesel Lig’deki bu sezonki ikinci maçına çıktı. Borussia’nın ikinci takımı, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Ermeni-futbolcunun-hat-tricki-Borussia/286390
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