Eçmiadzin Katedrali 12 yıl süren tadilatın ardından ibadete açıldı

Ermenistan’daki Eçmiadzin Katedrali, 12 yıl süren yenileme çalışmalarının ardından yeniden kutsanarak ibadete açıldı. Katedralin yeniden kutsanması 27 Eylül akşamı, ilk ibadet ise 29 Eylül’de gerçekleştirildi.

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in riyasetinde 29 Eylül’de, bir gün önce kutsanmış müron (kutsal yağ) ile Eçmiadzin Katedrali kutsandı, ardından Katedral’de “Hayr Mer” (Göklerdeki Babamız) duasının okundu.

Ayine Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan, Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Parlamento Başkanı Alen Simonyan, üst düzey yetkililer, farklı ülkelerdeki Ermeni diyakosluklarının din adamları, farklı kiliselerin temsilcileri, ziyaretçiler hazır bulundu. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki ruhaniler de ayindeydi.

Agos