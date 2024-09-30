Dışişleri: Aralık ayında Ermenistan Soykırım Suçuna Karşı Küresel Forum düzenleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, New York’ta BM Genel Kurulu’nun 79. oturumunun üst düzey bölümünde düzenlenen Medeniyetler İttifakının dostluk grubunun toplantısında bir konuşma yaptı.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bölgesel sorunlara değinen Vahan Kostanyan, Ermenistan Hükümetinin barış gündemine rağmen nefret söylemi ve dezenformasyon kampanyalarının Ermenistan’ın Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı sağlama çabalarına ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, nefret söyleminin, ırksal ve etnik nefret suçlarının yaygınlaşmasının ve bunların yüceltilmesinin ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri için verimli bir zemin oluşturduğunu kaydetti. Bu tür eylemlere paralel olarak, uluslararası toplumun bölgede ve ötesinde örneklerine tanık olduğu Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi yaşanıyor.

Ermenistan’ın önleme gündemini destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayan Vahan Kostanyan, Kostanyan, 12-13 Aralık’ta Ermenistan’ın Soykırım Suçuna Karşı 5. Küresel Forum’u düzenleyeceğini, bu Forumun Soykırım suçu ve diğer suçlara yönelik erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının etkinliğini artırmanın yollarına odaklanacağını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, 9-11 Eylül’de düzenlenen “Yerevan Diyaloğu” uluslararası forumuna da değindi. Forum kapsamında hoşgörü, karşılıklı anlayış ve insan haklarının geliştirilmesinde dinler arası diyaloğun rolünün yanı sıra barış kültüründe kültürel mirasın korunmasının önemi tartışıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Dışişleri-Ermenistan-Soykırım-suçuna-karşı-Küresel-Forum/286354