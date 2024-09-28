Rusya’da Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulanların torunları tarafından inşa edilen Ermeni kilisesinin kutsama töreni

Rusya’nin Rostov eyaletinin Yegorliksk ilçesinin Şahumyan cemaatinde, Rusya Ermeni Apostolik Kilisesi ve Yeni Nakhicevan Piskoposluğu lideri Başpiskopos Ezras Nersisyan’ın başkanlığında yeni inşa edilen Ermeni kilisesinin kutsama ve açılış töreni düzenlendi.

Kilise, Muş’tan Rostov bölgesine göç eden ve çoğunlukla Şahumyan cemaatine yerleşen Ermenilerin torunlarının girişimiyle inşa edilmiştir.

Lider, 100 yılı aşkın bir süre önce Muş Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulanların torunlarının yasalara saygılı ve dürüst Rusya vatandaşları haline geldiklerini ve kilise inşa ederek atalarının inancına, kimliğine ve vatanına sadık olduklarını ifade ettiklerini vurguladı.

Kilisenin kutsanması vesilesiyle Ermeni toplumunu kutlayan Vali Vassily Golubev, tarihi hafızanın korunması, ibadethanelerin restorasyonu ve inşasının toplumun sağlamlaştırılmasının genel ve önemli bir görevi olduğunu kaydetti.

Şhahumyan’da yeni yapılan 30 metre yüksekliğindeki Ermeni kilisesi, Ermenistan’dan getirilen pembe tüften inşa edildi. 2017 yılında temel atma töreni gerçekleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/27/Rusya-Ermeni-Soykırımı-kilise/286327