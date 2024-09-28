Patrik Bartholomeos: Ruhban Okulu’nun açılmasına yakınız

DUVAR – Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, 1971 yılından bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin açıklama yaptı.

Selanik Bizans Merkezi’nde yaptığı konuşmada Ruhban Okulu’na değinen Patrik Bartholomeos, “Okulumuzun yeniden açılmasına çok yakın olduğumuza eminiz” diye konuştu.

‘EMİR YUKARIDAN GELDİ’

Konuşmasını “Okulla herhangi bir biçimde bağı olan herkesin tatmin olacağını konusunda iyimserim” diyerek sürdüren Bartholomeos, “Bunun sebebi Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine verilen emrin yukarıdan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmiş olması” ifadelerini kullandı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in haziranda verdiği bir röportajda okulun açılmasına karar verilmesi durumunda atılacak adımların belirlendiğini ifade etmesinin ardından, Bakan Tekin’in danışmanları ve Rum cemaatinden bir delegasyon arasında iki görüşme gerçekleştirildi.

İLAHİYAT, FELSEFE VE BELKİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AÇILACAK

Görüşmeler neticesinde Ruhban Okulu’nun Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı bir vakıf üniversitesi olarak açılmasına karar verildi. Ayrıca, Ruhban Okulu’nda İlahiyat, Felsefe ve bir ihtimalle Güzel Sanatlar Fakülteleri açılacağı kararlaştırıldı.

PATRİKHANE ANKARA’YA HEYET GÖNDERECEK

Patrikhaneye bağlı 5 kişilik bir heyetin, Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına ilişkin “teknik detayları görüşmek üzere” önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceği belirtildi.

Heybeliada Ruhban Okulu, özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde sık sık gündeme gelen başlıklardan biri. 1965 tarihli Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun bazı maddelerinin 12 Ocak 1971’de iptali üzerine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yükseköğretim veren kısmı kapatılan okul, 1971-1972 öğretim yılından itibaren yalnızca lise olarak eğitim verdi. Bu tarihten itibaren “cemaat okulu” statüsü kabul edilen ve Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi adını alan okul, Fener Rum Patrikhanesi tarafından 1984’te artan bürokratik ve mali yükler nedeniyle fiili olarak kapatıldı.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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