Ürdün, 11 yaşındaki Karabağlı çocuk hakkında olan filmi OSCAR’a sundu

Ürdün Kraliyet Film Komisyonu, Ürdünlü Ermeni belgesel yönetmeni Sarin Hayrapetyan’ın “My Sweet Home” (Tatlı Evim) isimli belgesel filmini, 97. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde yarışması için seçti.

Film, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) büyüleyici bir köyünde yaşayan ve dişçi olma hayalleri kuran 11 yaşındaki Vrezh’in hayatını anlatıyor. Ancak savaşın yeniden başlamasıyla Vrezh, ailesiyle birlikte Artsakh’tan ayrılmak zorunda kalıyor. Savaş sona erdikten sonra yıkıma uğramış vatanına geri dönen Vrezh, yeni zorluklarla yüzleşirken, gelecekteki mücadelelere hazırlanıyor ve savaşın getirdiği travmalarla başa çıkmaya çalışıyor.

Bu etkileyici yapım, daha önce Sheffield Belgesel Film Festivali’nde gösterildi ve Yerevan’da düzenlenen 21. “Golden Apricot” (Altın Kayısı) Yerevan Uluslararası Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.

Ürdünlü Ermeni asıllı senarist ve belgesel yönetmeni Sarin Hayrapetyan, şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/27/Ürdün-Karabağ-film-Oscar-Ermeni/286293