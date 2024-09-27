Türkolog: Şu an Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesi ve barış anlaşmasının imzalanmasıyla ilgileniyor

Türkolog Ruben Safrastyan, “Armenpress”e verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 79. oturumu çerçevesinde yapılan Paşinyan-Erdoğan görüşmesini ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme ihtimalini değerlendirdi.

Safrastyan,”Gelinen aşamada Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasıyla ilgileniyor. Türkiye, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesi yönünde bazı adımlar atmaya hazırdır, bu nedenle Azerbaycan’ı bu adımı bir an önce atmaya çağıracaktır.” ifadelerini kullandı.

İki ülke liderlerinin görüşmesinin, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin devam ettiğini, durmadığını gösterdeğini dile getiren Türkolog, Paşinyan-Erdoğan görüşmesinden, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin Türkiye’nin tutumunda köklü değişikliklerin beklenebileceğini düşünmüyor.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasını beklediği ve ancak bundan sonra ilişkileri normalleştirmek için adımlar atacağı yönünde defalarca yaptığı açıklamaları hatırlatan uzman, “bu kamuoyuna açık bir tutumdur ve Türkiye’nin bu yaklaşımından vazgeçmesi pek olası değildir.” dedi.

Türkiye’nin, Ermenistan’la barış anlaşmasını bir an önce imzalaması için Azerbaycan’a baskı uygulayacağını dışlamayan Safrastyan, “Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’la müzakere sürecine yaklaşımlarının biraz farklı olduğunu defalarca belirttim. Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin stratejik bir vizyonu var. 44 günlük savaşın Güney Kafkasya’da yeni bir durum yaratarak konumunu güçlendirdiğine inanan Türkiye, bu nedenle bir an önce Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını imzalamak ve bu durumun Türk tarafını tatmin edici bir belgeyle belgelemekle ilgileniyor. Bu arada Azerbaycan’ın yaklaşımı stratejik değil, taktikseldir. Yani Bakü daha küçük bir sorunu çözüyor, sadece Ermenistan’dan mümkün olduğu kadar kopmaya çalışıyor, bu nedenle barış anlaşmasının imzalanmasını sürekli geciktiriyor.” şeklinde konuştu.

Safrastyan, Türkiye’nin bir ağabey olarak Azerbaycan’ı, şu anda yaptığı gibi, Ermenistan’la barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırması ve buna engel olmaması konusunda teşvik etmeye çalışacağını dışlamıyor.

Türkolog, “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine gelince, Erdoğan’ın uzlaşı sürecinin Azerbaycan’ın tutumuna, daha doğrusu Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu yönündeki açıklamasını bir kez daha hatırlatmam gerekiyor. Türkiye burada ellerini yıkamış, Azerbaycan’ın yapacağı her şeyin kendisi için kabul edilebilir olduğunu açıkça ortaya koymuş ve sorunu Azerbaycan’ın omuzlarına yüklemiş görünüyor.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/27/Türkolog-Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan-normalleşmesi/286321