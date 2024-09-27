New York Belediye Başkanı Adams’ın Türkiyeli yetkililer ile ilişkileri dava konusu oldu, 57 sayfalık iddianame hazırlandı

ABD’de federal savcılar New York Belediye Başkanı Eric Adams’a dava açtı. 57 sayfalık iddianamede pek çok suçlama var. Suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık ve Türkiye’den yasadışı yabancı kampanya bağışları talep etmek yer alıyor. İddianameye göre 2022’deki Ermeni Soykırımı Anma Günü’nden birkaç gün önce, Türk diplomatik kuruluşundaki ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın soykırımla ilgili herhangi bir kamu açıklaması yapmaktan kaçınacağına dair defalarca güvence istedi.

İddianamede, “21 Nisan 2022’de Türk yetkili, Adams’ın bir çalışanına mesaj atarak Ermeni Soykırımı Anma Günü’nün yaklaştığını belirtti ve Adams çalışanından Adams’ın Ermeni Soykırımı hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağına dair defalarca güvence istedi. Adams’ın çalışanı, Adams’ın Ermeni Soykırımı hakkında bir açıklama yapmayacağını doğruladı. Adams böyle bir açıklama yapmadı” denildi.



New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams’a göre belediye başkanı, 2014’te şehrin Brooklyn ilçesinin başkanı olduğu zamana kadar uzanan “uzun süreli bir komploya” dahil oldu. Williams, Adams’ın “bir Türk hükümet yetkilisi ve Türk iş adamlarının nüfuz satın alma girişimleri kapsamında olduğunu” bilmesine rağmen Türk iş adamlarından kampanya bağışları aldığını söyledi.



İddianamede, Adams’ın kısmen devlete ait Türk Hava Yolları’ndan ücretsiz seyahat, değeri 100.000 doların üzerinde lüks otel odaları ve Türk hükümetiyle bağlantılı birkaç kişiden kampanyasına yasadışı bağışlar kabul ettiği iddia ediliyor.



Savcılar, karşılığında Adams’ın belediye başkanı konumunu kullanarak New York İtfaiye Departmanı’na 2021’de Manhattan’da 36 katlı yeni bir Türk temsilcilik binasının onayını hızlandırması için baskı yaptığını iddia ediyor. İddianemeye göre o tarihte bina, onay alacak durumda değildi.



İddianameye göre yasadışı işlemlerin çoğu, Türkiye’yi de içeren “Doğu Avrupa Müslüman Ülkeleriyle İrtibat Görevlisi” sıfatıyla Adams gönüllüsü olarak işe başlayan Azerbaycan asıllı Rana Abbasova tarafından düzenlenmiş. Belediye başkanı olduktan sonra Adams, Abbasova’yı Uluslararası İlişkiler Protokol Müdürü olarak atadı.

CivilNet’in Nisan ayındaki haberine göre Abbasova ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov ve ABD merkezli lobicilerinden biri olan Ezra Friedlander için New York Belediye Binası’nda bir toplantı ayarlamıştı. Toplantı, Friedlander’in ABD yasalarına tersine, toplantıyı o dönem kamuoyuna duyurrmaması nedeniyle iddianame sonrasındda artık daha fazla ilgi odağı haline geldi.

Bölge savcılığına göre, Adams’a yönelik soruşturma devam ediyor. Bazı basın kuruluşları Abbasova’nın federal soruşturmacılarla işbirliği yaptığını bildiriyor.



Belediye Başkanı Adams suçlamaları reddediyor ve istifa etmeyeceğini söylüyor. Adams, “Tüm meslek hayatım boyunca yaptığım gibi kendimi ve bu şehrin insanlarını savunmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

(Ajanslar, Cvilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31051/new-york-belediye-baskani-adams-in-turkiyeli-yetkililer-ile-iliskileri-dava-konusu-oldu-57-sayfalik-iddianame-hazirlandi