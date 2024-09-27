Heybeliada Ruhban Okulu’nda açılış hazırlığı… Tadilat yapılıyor

Yorgo KIRBAKİ & Zülal ATAGÜN

Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nda restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Fener Rum Patriği Bartholomeos da Yunan basınına demecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MEB’e talimat verildiğini belirterek “Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” dedi.

AÇILMASI sıkça gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu’nda faaliyet hazırlıkları göze çarpıyor. Bir süre önce restorasyona alınan okulda tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Atina Haber Ajansı’na göre Selanik’i ziyaret eden Patrik Bartholomeos, Ruhban Okulu’nun kısa sürede yeniden faaliyete geçeceğine dair büyük iyimserlik içinde olduğunu vurguladı:

‘HEYETLER GÖRÜŞTÜ’

“Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili gayret hızla ilerliyor. Türkiye Eğitim Bakanı, okulumuzu ziyaret etti ve orada yetkili başrahip ile görüştü. Daha sonra, başrahip okuldan bir heyet ile birlikte Ankara’ya giderek temas ve diyaloğu sürdürdü. Önümüzdeki hafta ise Patrikhane’den kalabalık bir heyet başkente giderek teknik detayları görüşecek.

‘SON DERECE İYİMSERİM’

Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz.”

1971 YILINDA KAPANMIŞTI… 12 PATRİK MEZUN OLDU

Heybeliada Ruhban Okulu, Hıristiyan Ortodoks din adamları yetiştirmek amacıyla 1844’te faaliyete geçti. 1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Patrikhane bunu kabul etmeyince aynı yıl okulun faaliyeti durduruldu. Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu sayılıyordu. Aynı yıllar içinde bine yakın mezun verdi. Mezunlar arasında Bartholomeos dahil 12 patrik bulunuyor.

ABD VE AB’NİN DE TALEBİ

Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi için geçen yıllarda ABD ve AB de sık sık çağrı yapmıştı.

BAKAN TEKİN ZİYARET ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Heybeliada’da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ile aynı binadaki Ruhban Okulu’nu 28 Mayıs’ta ziyaret etmiş, incelemelerin ardından “Okulun, Ruhban Okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz” demişti.

‘HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK’

Tekin geçen cumartesi de CNN Türk’te, “Ruhban Okulu’nun açılması siyasi bir karar. Bu kararı Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız veriyor. Bana ‘açılsın’ yönünde bir talimat verilirse, yol haritamızı hazırlamak için okul ziyareti yaptık, teknik hazırlığımızı tamamladık ve raporladık. Son bir görüşme yapacağız yakında” dedi.

MÜDÜRLÜĞE NET BİR TALİMAT GİTMEDİ

– Açılsın talimatıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri için harekete geçecek olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise son aylarda konuyla ilgili hareketlilik gözlendiğini ancak kendilerine net bir talimat gelmediğini söyledi.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/heybeliada-ruhban-okulunda-acilis-hazirligi-tadilat-yapiliyor-42545285