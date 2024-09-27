Fenerbahçeli basketbolcu Nigel Hayes’tan ‘Ermeni soykırımı’ paylaşımı

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Fenerbahçeli basketbolcu Nigel Hayes, Ermenistan’a yaptığı ziyaretten, ittihatçı paşaların bulunduğu bir görseli “Soykırımın başmimarları”, “Savaş ve soykırım inanılmaz.” sözleriyle paylaştı.

Fenerbahçe Beko’nun Amerikalı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı paylaşım nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Hayes, sosyal medya hesabından Ermeni soykırımı yalanıyla ilişkilendirilen ittihatçı paşaların yer aldığı bir görseli “Soykırımın başmimarları” ve “Savaş ve soykırım inanılmaz” ifadeleriyle paylaştı. Paylaşım, taraftarlar arasında büyük tepki topladı.

Gelen tepkiler üzerine Hayes, “konunun hassasiyetini paylaşımından sonra fark ettiğini” iddia eden bir açıklama yaptı.

Hayes, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan ve Türkiye ile ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye’nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu şeylere duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim. Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi.”

Nigel Hayes’in bu açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nun takınacağı tutum merak konusu oldu.

https://www.veryansintv.com/fenerbahceli-basketbolcu-nigel-hayestan-ermeni-soykirimi-paylasimi