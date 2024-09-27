Diyarbakır’da tarihi kilisede yapı sempozyumu

Hasan Kösen

Diyarbakır’da ilk defa tarihi bir kilisede sempozyum düzenlendi.

AMİDA HABER – Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Surp Gragos Ermeni Kilisesi’nde 7. Uluslararası Tarihi Yapıların Korunması ve Geleceğe Güvenle Devri Sempozyumu başladı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Ankara ve Diyarbakır Şubeleri yürütücülüğünde Diyarbakır’da düzenlenen 7. Uluslararası Tarihi Yapıların Korunması ve Geleceğe Güvenle Devri Sempozyumu Surp Giragos Kilisesi’nde yapılan başladı. İki gün sürecek olan sempozyuma, açılış programına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı doğan Hatun’un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve deprem ve yapı alanında uzman kişiler katıldı.

İki gün sürecek ve Kürtçe, Türkçe, İngilizce 3 dilde tarihi yapıların geleceğe güvenle taşınmasında önemli konuların tartışıldığı sempozyum programında, 10 oturum, 129 bildiri yazarı yer alacak.

Surp Giragos Kilisesi‘nde startı verilen sempozyumun açılış konuşmasını Prof. İdris Bedirhanoğlu, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konukları selamlayarak yaptı.

Sonum yapılacak konu başlıkları

“Tarihi yığma yapılara verilen hasarlar ve müdahaleler: İyi ve kötü uygulamalar. Pantokrator Sarnıcı restorasyon süreci. Geleneksel Alman yığma evlerinde güçlendirme. Tarihi Boğaz, Yıldız ve Kösepaşa köprülerinin restorasyon uygulama çalışmaları. Tarihi Yukarı (Koca) Köprüsü’nün restorasyon uygulaması

Tarihi Yığma Yapıların Deprem Performansı. Geleneksel sivil mimari yapıların deprem sonrası keşif verisinin toplanması için bir yaklaşımı. Antakya’nin humus evleri üzerinden 2023 Türkiye deprem sekansı deneyimi. Lazer doppler vibrometrisi kullanılarak tarihi duvar yapılarının deprem sonrası titreşim frekanslarının hızlı tahmini. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen tarihi köprüler. Tarihi Adıyaman Mahmut El-Ensari Türbesi’nin yapısal performans değerlendirmesi. Türkiye-Suriye depremlerinde hasar gören taş yığma yapıların deprem davranışı. Türkiye’nin Güneydoğusu’ndaki tarihi taş yığma camiinin sismik değerlendirilmesi. Güçlendirilmemişi yığma yapıların çökme mekanizmasının süresizlik tabanlı analiz yoluyla incelenmesi.

Doğan Hatun Kürtçe ve Türkçe konuştu

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, sempozyum katılımcılarını, Kürtçe ‘Hafıza ve Sevginin Kenti’ne hoş geldiniz diyerek selamladı. TMMOB içinde uzun yıllar tarihi yapıların tescillenmesi, gün yüzüne çıkarılması ve unutulmaması için birlikte mücadele ettiklerini belirten Hatun, Amed’in 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, 12 bin 500 yıllık yerleşik hayata geçişin belki de bir izinin bu topraklarda olduğunun Kortik Tepe ve Çayönü’nde arkeologlar tarafından tescillendiğini hatırlattı. Hatun, Karacadağ bazaltının binlerce yıllık bir tarihe nasıl bir iz bıraktığını ve burada yaşayan medeniyetlerin ısrarı, inadı, kültürü ve zenginliğinin de kentin bütün yapısına şahitlik yaptığını dile getirdi.

‘2017’de kullandığım cümle geçerliliğini koruyor’

28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin önünde tarihi ve kültürel yapıların zarar görmesini engellemeye çalışırken yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anan Eş Başkan Hatun, şöyle konuştu: “2017’de kullandığım cümle şuydu; Diş fırçasıyla temizlenmesi, korunması gereken yerler kepçe ile dozerlerle yıkıldı. 2017’de TMMOB yöneticisi iken kurduğum cümle halen geçerliliğini koruyor. Tarihi yapıları sahiplenmek, sadece tescillemek, korumak, restore etmek, maalesef yetmiyor” dedi.

UNESCO’ya çağrı

UNESCO’nun mevcut yönetiminin, Dünya kültürel mirasının koruması yönündeki kaygılı davranışlarına dikkat çeken Eş Başkan Hatun, “Biz bir kere daha uluslararası bir sempozyumdan UNESCO’ya bir çağrı yapmak istiyoruz. 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınması bizler için onur vericidir. Bu tarihi kültürel dokuyu sadece kaygıyı dile getirerek koruyamayız. Gelin birlikte olması gerektiği yerde, olması gerektiği bir şekilde buraları koruyalım. Sadece kayda almak bizler için yeterli bir süreç değil” diye konuştu.

https://amidahaber.com/diyarbakir/diyarbakirda-tarihi-kilisede-yapi-sempozyumu-201458h