Sözde Ermeni soykırımı paylaşımı sonrası Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis’ten açıklama!

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Fenerbahçe Beko’nun ABD’li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Erivan ziyareti sırasında sözde Ermeni soykırımına ilişkin bir paylaşım gerçekleştirirken sonrasında bu paylaşım ile ilgili de bir açıklamada bulundu.



Fenerbahçe Beko’nun yıldızlarından Nigel Hayes-Davis, çok tepki çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. ABD’li oyuncu, Erivan ziyareti sırasında sözde Ermeni soykırımına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Nigel Hayes-Davis, Erivan’ı ziyaret ederken Instagram hesabı üzerinden sözde Ermeni soykırımına ilişkin de paylaşımlarda bulundu. Skandal ifadelerin kullanıldığı paylaşımlarını gelen büyük tepkilerin ardından kaldıran yıldız oyuncu, daha sonra da konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi.

Türkiye’ye duyduğu saygı dile getirerek kimseyi kırmak istemediğini belirten Hayes-Davis’in durumun açıklayan paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Ermenistan ve Türkiye ile ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye’nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu şeylere duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim. Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir.Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi.”

https://www.fanatik.com.tr/basketbol/sozde-ermeni-soykirimi-paylasimi-sonrasi-fenerbahceli-nigel-hayes-davisten-aciklama-2559157