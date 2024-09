Nigel Hayes-Davis’ten Ermenistan’daki paylaşım için özür

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Fenerbahçe Beko’nun ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, sözde soykırım paylaşımının ardından özür metni yayınladı.

Fenerbahçe Beko‘nun ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistanseyahatinde Sözde Soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımın ardından “Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim.” açıklamasını yaptı.



Hayes-Davis, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımını, sarı-lacivertli yetkililerin, konunun hassasiyetini kendisine bildirmesinin ardından kaldırdı.



ABD’li basketbolcu, paylaşımını kaldırmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, “Ermenistan ve Türkiye’yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye’nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.



Kendisini tanıyanların, söylediklerinde samimi olduğunu bildiğini de aktaran Hayes-Davis, şunları kaydetti:



“Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlayamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi.”

