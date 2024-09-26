Misvak Can Bonomo’yu Hedef Gösterdi

MELİKE KARAOSMANOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği müzik, edebiyat, sergi gibi etkinlikleri kapsayan İstanbul Kültür Yolu Festivalinde sanatçı Can Bonomo’nun yer alması aşırı sağcı ve ırkçı “mizah” dergisi Misvak’ın antisemitizmini yeniden su yüzüne çıkardı.

Daha önce de antisemit içeriklere yer veren Misvak X platformundaki hesabından Can Bonomo’nun konser afişini paylaşıp:

“Kültür Bakanlığının düzenlediği kültür yolu festivalinde Can Bonomo’ya kadar şarkı söyletecek sanatçı mı yoktu? Halk boykot dedikçe tam tersi yapılıyor!” diyerek Türkiyeli Yahudi sanatçıyı hedef gösterdi.

İsrail’in savaş politikalarından Türkiyeli Yahudi vatandaşlar sorumlu tutulamaz, boykot edilemez. Bu hedef göstermeler açıkça antisemitizm ve ırkçılıktır.

https://www.avlaremoz.com/2024/09/26/misvak-can-bonomoyu-hedef-gosterdi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=misvak-can-bonomoyu-hedef-gosterdi