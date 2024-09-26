İran, Yerevan’da bir alışveriş merkezi açacak

Tasnim haber ajansının ilettiği bilgilere göre, Yerevan’da bir İran ticaret merkezi açılacak ve bu merkez, Avrasya Ekonomik Birliği’ne açılan bir kapı haline gelecek.

İran’ın yurtdışındaki ilk ve en büyük kalıcı ticaret merkezi olan İran Ticaret Merkezi, İran Ticaret Geliştirme Örgütü iş birliğiyle 1 Ekim’de Ermenistan’da açılacak.

İran alışveriş merkezi, Yerevan’da 1.8 hektardan büyük bir arazi üzerine tasarlanıp inşa edildi. Merkezin 1 hektarlık sergi alanında, çeşitli sektörler için kullanılabilecek farklı boyutlarda 107 adet sergi panosu, B2B toplantı odası, bir konferans salonu ve etkinlikler ile festivallerin düzenlenebileceği açık alan yer alıyor.

Ayrıca, merkez Ermenistan ve AEB (Avrasya Ekonomik Birliği) pazarına giriş stratejisini sunacak ve finans, lojistik, ulaşım hizmetleri, hukuki danışmanlık, vergi ve gümrük hizmetleri sağlayacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/19/İran-Yerevan-alışveriş-merkezi/285433