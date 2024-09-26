Ermenistan, COP29’a kadar barış anlaşmasını imzalamayı önerdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen “Barış için Liderlik” başlıklı tartışmaya katıldı.

Katılımcıları selamlayan Başbakan, “Küresel güvenlik krizi, çok taraflı sistemi zayıflattı. Barışçıl nüfus üzerinde, en savunmasızlar da dahil olmak üzere, ağır etkileri olan artan sayıda çatışma ve krize tanık olmaya devam ediyoruz.

Birleşmiş Milletler, devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanımının, saldırganlık eylemlerinin, insan hakları ve uluslararası insani hukukun ağır ihlallerinin normal kabul edildiği durumlar yaratma girişimlerine karşı koymalıdır.”

Başbakan Paşinyan, Ermenistan Hükümetinin bölgede çatışma sayfasını kapatmaya ve mevcut dinamikleri refah, istikrar ve barış için işbirliğine dönüştürmeye kararlı olduğunu dile getirerek şunları ekledi: ”Ermenistan, Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamaya hazırdır. Ermeni tarafı, barış sürecini ilerletmek için teşvik edici bir ortam yaratarak, Bakü’de düzenlenecek COP29’a kadar üzerinde mutabık kalınan barış anlaşması maddelerini imzalamayı önermiştir.”

Paşinyan’a göre Ermenistan Hükümeti’nin “Barış Kavşağı” girişimi, bölgenin ekonomik potansiyelini açmayı ve tüm halkların yararına kapsamlı bir barışa ulaşmak için ekonomik ve kültürel bağları güçlendiren siyasi diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı Ermenistan, 1991 Alma-Ata Deklarasyonu’nu temel alarak, sınır belirleme komisyonlarımız arasındaki yönetmelik temelinde sınır belirleme sürecini sürdürmeye hazır.

Konuşmasının sonunda Paşinyan ”BM’in bölgede adil ve kalıcı barışa yönelik Ermenistan’ın çabalarına güçlü ve net desteği son derece önemlidir.” diye vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/26/Ermenistan-COP29-barış-anlaşması/286153