WTA China Open: Ermenistan’ı temsil eden tenisçi Elina Avanesyan galibiyetle başladı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen WTA-500 serisi Çin Açık turnuvasında Ermeni tenisçi Elina Avanesyan galibiyetle başladı.
Dünyanın 47. raketi, WTA sıralamasında 117. sırada yer alan Amerikalı rakibi Emina Bektas’tan daha güçlüydü.
Mücadele 1 saat 29 dakika sürdü. Elina 6:2, 7:5 kazandı.
Elina’nın ikinci turdaki rakibi dünyanın 5. raketi Letonyalı Elena Ostapenko olacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/25/WTA-China-Open-Ermenistan-Elina-Avanesyan-tenis/286084
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