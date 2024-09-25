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WTA China Open: Ermenistan’ı temsil eden tenisçi Elina Avanesyan galibiyetle başladı

2024-09-25

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen WTA-500 serisi Çin Açık turnuvasında Ermeni tenisçi Elina Avanesyan galibiyetle başladı.

Dünyanın 47. raketi, WTA sıralamasında 117. sırada yer alan Amerikalı rakibi Emina Bektas’tan daha güçlüydü.

Mücadele 1 saat 29 dakika sürdü. Elina 6:2, 7:5 kazandı.

Elina’nın ikinci turdaki rakibi dünyanın 5. raketi Letonyalı Elena Ostapenko olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/25/WTA-China-Open-Ermenistan-Elina-Avanesyan-tenis/286084

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