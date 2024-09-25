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‘Podron’dan ikinci oyun: Herkesin Kendi Çıkarı Var

2024-09-25

Podcast’ ve ‘tadron’ (Ermenice’de ‘tiyatro’) kelimelerinden türetilen ismiyle Podron projesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e farklı zamanlarda kaleme alınmış, Ermeni yazarlara ait oyunları, Türkçe ve Ermenice olarak dijital dünyaya taşımayı hedefliyor. Podron’in ikinci Ermenice oyunu da yayınlandı.

Adrine Dadryan’ın 1965 yılında İstanbul’da kaleme aldığı “Amen Mart İr Şahı Uni” [Herkesin Kendi Çıkarı Var] oyunu, İstanbul Ermeni toplumuna ve kurumlarını alaycı bir dille ele alıyor.

Daktilo edilmiş bir kopyası Hrant Dink Vakfı Arşivi, Hagop Ayvaz Koleksiyonu’ndan edinilen bu oyunu, Yeğya Akgün’ün yönetiminde Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları Podron için seslendirdi.

Kayda emek verenler şöyle: 

Yazan: Adrine Dadryan

Yöneten: Yeğya Akgün

Yönetmen Yardımcısı: Jbid Toparlak

Seslendirenler:

Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu’ndan

Tara Demircioğlu

Yeğya Akgün

Diana Çilingaryan

Lara Narin

Antranik Kristapor Bakırcıoğlu

Sevada Haçik Demirci

Jbid Toparlak

Narod Sesil Demircioğlu Karahisaridis


Kayıt ve Ses Tasarım: Podbee Medya

Müzik: Ari Hergel

Afiş Tasarım: Daha Creative Content | Aren Selvioğlu

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31037/podron-dan-ikinci-oyun-herkesin-kendi-cikari-var

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