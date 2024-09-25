‘Podron’dan ikinci oyun: Herkesin Kendi Çıkarı Var

Podcast’ ve ‘tadron’ (Ermenice’de ‘tiyatro’) kelimelerinden türetilen ismiyle Podron projesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e farklı zamanlarda kaleme alınmış, Ermeni yazarlara ait oyunları, Türkçe ve Ermenice olarak dijital dünyaya taşımayı hedefliyor. Podron’in ikinci Ermenice oyunu da yayınlandı.
Adrine Dadryan’ın 1965 yılında İstanbul’da kaleme aldığı “Amen Mart İr Şahı Uni” [Herkesin Kendi Çıkarı Var] oyunu, İstanbul Ermeni toplumuna ve kurumlarını alaycı bir dille ele alıyor.
Daktilo edilmiş bir kopyası Hrant Dink Vakfı Arşivi, Hagop Ayvaz Koleksiyonu’ndan edinilen bu oyunu, Yeğya Akgün’ün yönetiminde Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları Podron için seslendirdi.
Kayda emek verenler şöyle:
Yazan: Adrine Dadryan
Yöneten: Yeğya Akgün
Yönetmen Yardımcısı: Jbid Toparlak
Seslendirenler:
Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu’ndan
Tara Demircioğlu
Yeğya Akgün
Diana Çilingaryan
Lara Narin
Antranik Kristapor Bakırcıoğlu
Sevada Haçik Demirci
Jbid Toparlak
Narod Sesil Demircioğlu Karahisaridis
Kayıt ve Ses Tasarım: Podbee Medya
Müzik: Ari Hergel
Afiş Tasarım: Daha Creative Content | Aren Selvioğlu
https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31037/podron-dan-ikinci-oyun-herkesin-kendi-cikari-var
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