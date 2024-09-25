‘Podron’dan ikinci oyun: Herkesin Kendi Çıkarı Var

Podcast’ ve ‘tadron’ (Ermenice’de ‘tiyatro’) kelimelerinden türetilen ismiyle Podron projesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e farklı zamanlarda kaleme alınmış, Ermeni yazarlara ait oyunları, Türkçe ve Ermenice olarak dijital dünyaya taşımayı hedefliyor. Podron’in ikinci Ermenice oyunu da yayınlandı.

Adrine Dadryan’ın 1965 yılında İstanbul’da kaleme aldığı “Amen Mart İr Şahı Uni” [Herkesin Kendi Çıkarı Var] oyunu, İstanbul Ermeni toplumuna ve kurumlarını alaycı bir dille ele alıyor.

Daktilo edilmiş bir kopyası Hrant Dink Vakfı Arşivi, Hagop Ayvaz Koleksiyonu’ndan edinilen bu oyunu, Yeğya Akgün’ün yönetiminde Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları Podron için seslendirdi.

Kayda emek verenler şöyle:

Yazan: Adrine Dadryan



Yöneten: Yeğya Akgün



Yönetmen Yardımcısı: Jbid Toparlak



Seslendirenler:



Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu’ndan



Tara Demircioğlu



Yeğya Akgün



Diana Çilingaryan



Lara Narin



Antranik Kristapor Bakırcıoğlu



Sevada Haçik Demirci



Jbid Toparlak



Narod Sesil Demircioğlu Karahisaridis





Kayıt ve Ses Tasarım: Podbee Medya



Müzik: Ari Hergel



Afiş Tasarım: Daha Creative Content | Aren Selvioğlu

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31037/podron-dan-ikinci-oyun-herkesin-kendi-cikari-var