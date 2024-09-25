PATRİKLİK RAHİPLERİNE, DİN GÖREVLİLERİNE VE CEMAAT KURUMLARINA DAVET

Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II Hazretleri’nin riyasetinde 28 Eylül 2024, Cumartesi, Kutsal Myuron yağı takdisi gerçekleştirilecek, ertesi gün, 29 Eylül, Pazar, Surp Eçmiadzin Katedrali’nin takdis ve yeniden ibadete açılış töreni gerçekleşecektir.
Törende, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’ne, Başepiskopos Aram Ateşyan, Üstrahip Harutyun Damadyan, Üstrahip Hovagim Seropyan, Rahip Kasbar Garabedyan ve Kd. Peder Krikor Damadyan refakat edeceklerdir.
Patrik Hazretleri, 26 Eylül 2024, Perşembe, saat 23:30’da Başepiskopos Aram Ateşyan, Üstrahip Hovagim Seropyan ve Rahip Kasbar Garabedyan eşliğinde hava yoluyla Eçmiadzin Katolikosluk Makamı’na hareket edecek.
Bu vesileyle, rahiplerimizi, din görevlilerimizi, cemaat kurumlarımızı 26 Eylül 2024, Perşembe, saat 16:00’da S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde düzenlenecek uğurlama törenine davet ediyoruz.
ERMENİ PATRİKLİĞİ
20 Eylül 2024
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Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad
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