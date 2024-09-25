Kamala Harris’ten Karabağ ve Ermenistan mesajı

ABD Başkan Yardımcısı ve başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Ermenistan’ın 21 Eylül ‘deki bağımsızlık günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı

Açıklama şöyle:

“Ermenistan’ın bağımsızlık gününü kutladığınız bu günde size en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu günü kutlarken, yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin yerinden edildiği, öldürüldüğü ve ölüme yürüdüğü Ermeni Soykırımı’nı da asla unutmamalıyız.

Bu, Ermeni halkının kimliğini şekillendirmeye devam eden bir trajedidir. Ermeni-Amerikan toplumunun dayanıklılığı, kolektif Amerikan tarihimizde bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ermenistan ile komşuları arasında egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde kalıcı barışın sağlanması fikrine bağlılığımı sürdürüyorum.

Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen Ermenilerin evlerine güvenli bir şekilde dönme hakkı, Ermeni halkının onurunun yeniden tesisi ve bölgede istikrar açısından önemlidir.

Ermenistan’ın demokrasiyi güçlendirme ve bölgede istikrarı sağlama çabalarını desteklemeye devam edeceğim.

Ermenistan ve halkının hepimize özgürlük ve adalet için çabalama konusunda ilham veren zengin bir tarihi var. Halklarımız arasındaki bağları derinleştirmeye ve ortak değerlerimizi ve özlemlerimizi destekleyen ortaklıkları güçlendirmeye kararlıyım. Birlikte daha güvenli, daha adil ve daha özgür bir dünya inşa edebiliriz”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31025/kamala-harris-ten-karabag-ve-ermenistan-mesaji