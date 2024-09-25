Kahramanmaraş’ta 3 asırlık tarihi kilise

Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan 3 asırlık tarihi kilise, mimarisiyle tarih severlerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş’ın zengin tarihi ve kültürel mirası içinde önemli bir yere sahip olan kilise, farklı dönemlerden izler taşıyor. Kahramanmaraş, çeşitli kültürel kökenleri ve dini yapıları bünyesinde barındırındırmasıyla birlikte bu bağlamda, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan kilise, geçmişten günümüze dini değerlerin sembolü olarak öne çıkıyor. Özellikle 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar görmemesi, bu yapının korunmuş olmasını sağladı ve bölgeyi ziyaret eden tarih severler için cazibe merkezi haline geliyor.

Ziyaretçiler, hem tarihi yapının mimarisini incelemek hem de Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını yakından tanımak için kiliseyi ziyaret edebiliyor. Bu tarihi yapının korunması, gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu yapı, uzun yıllar ilkokul halinde kullanım görürken günümüzde ise sağlık ocağı olarak kullanılıyor.

Muhabir: İbrahim Burhan Yiyen

https://www.marasmanset.com/kahramanmarasta-3-asirlik-tarihi-kilise