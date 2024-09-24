New York’ta Paşinyan, Erdoğan ile görüştü (Video)

New York’ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi gerçekleşti.

Ermenistan Başbakanı görüşmeye dair sosyal medya hesabından fotoğraflar ve video yayınladı.

Toplantıya Ermenistan tarafından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan katıldı.

Diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hakobyan, 22-27 Eylül tarihlerinde çalışma ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. BM Genel Kurulu’nun New York’taki 79. oturumu çerçevesinde, Ermenistan Başbakanı Geleceğin Zirvesi’ne katıldı. Etkinliğe bir çok devlet başkanları ve başbakanları katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/24/New-York-Paşinyan-Erdoğan-Ermenistan-Türkiye/285944