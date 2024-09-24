“Human Rights Watch”: Üçüncü yıl üst üste BM İklim Değişikliği Konferansı totaliter bir devlette düzenleniyor

“Human Rights Watch” Bakü’de düzenlenecek “COP 29” hakkında bir açıklama yaptı. Üçüncü yıl üst üste BM İklim Değişikliği Konferansı ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma özgürlüğünüciddi şekilde kısıtlayan totaliter bir devlette düzenleniyor.

Açıklamada özellikle şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’da COP 29’e katılan hükümetler, insan hakları alanında yükümlülüklerini yerine getirmelidir ve iklim değişiklikleri ile mücadele eyleminin bağımsız sesleri önemli katılımını gerektirdiğine dair net bir mesaj gönderin.”

“Human Rights Watch”, aynı zamanda Azerbaycan’ın muhaliflere hoşgörü göstermeyen, bağımsız gazetecileri ve sivil aktivistleri kovalayan otoriter bir hükümete sahip olduğunu hatırlattı. Örgüte göre Azerbaycan hükümetinin bağımsız aktivistlere yönelik düşmanlığı, COP 29’a sivil toplum gruplarının katılımını şüphe altına koyuyor.

Açıklama’da “Hükümetler, iklim kriziyle mücadeleyi ve insan haklarını koruma çabalarını engellemek için Azerbaycanın tutumunu kullanmasına izin vermemelidir.” belirtildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/24/Human-Rights-Watch-COP-29/285921