Ermenistan’da muhalefet protestolara tekrar başlıyor

“Kutsal Mücadele” hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, 22 Eylül’de Karen Demirçyan adlı Spor Konser Kompleksinde düzenlenen etkinlikte 2 Ekim saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak aktif mücadele dönemine başlayacaklarını duyurdu.

“Pastinfon”un haberine göre, Ana Kilise’nin yeniden kutsanması ve 28-29 Eylül tarihlerinde Miron kutsama törenleri nedeniyle Ekim ayından itibaren yeni bir mücadele dönemi başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan şu mesajı verdi: “Zaferin garanti olduğu, inatçı, inatçı, sabırlı bir mücadele aşamasına, yoğun ve tutarlı bir mücadele aşamasına giriyoruz. Ülkenin karşı karşıya olduğu herhangi bir duruma yeterli yanıt vermeye hazır olun.”



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/24/Ermenistan-muhalefet-protesto/285887