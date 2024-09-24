Ermenistan Başbakanı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

YEREVAN, 24 EYLÜL, ARMENPRESS: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan “Armenpress”e verilen bilgiye göre, muhataplar Ermenistan ile Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve işbirliğinin her alanda derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladılar.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine değinen Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının barış gündemine bağlılığını vurguladı.

Başbakan, barış anlaşması taslağının yüzde 80’inin üzerinde anlaşmaya varıldığını, Ermenistan’ın mutabakata varılan maddelere dayanarak anlaşmayı imzalamaya ve görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ermenistan Başbakanı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Ermenistan Hükümetinin bölgesel ulaşım bağlantılarının açılmasını amaçlayan “Barış Kavşağı” projesine de değindi.

Ermenistan-Avrupa Birliği işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Başbakan Paşinyan, ülkemizde demokratik reformların desteklenmesinde AB’nin tutarlı desteğini vurguladı.

Ermenistan-AB ilişkilerinin genişletilmesine ilişkin olarak her iki taraf da vize serbestisi konusunda diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1200648