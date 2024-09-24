Erdoğan: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilerleme normalleşme sürecine olumlu yansır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BM Genel Kurulu’nun 79. oturumunun üst düzey tartışmalarına katılmak üzere New York’a çalışma ziyaretinde bulunuyor. Erdoğan ve Paşinyan’ın Salı günü biraraya gelmesi bekleniyordu ancak görüşme tarafların resmi programında yer almadı.

Ermenistan Başbakan Paşinyan da, New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nun 79. oturumunun çalışmalarına katılıyor. Paşinyan Geleceğin Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.

Başbakan Paşinyan’ın, farklı ülkelerden liderlerle bir dizi ikili görüşme yapması program dahilinde.

Türkiye medyasında yayınlanan haberlere göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 79. oturumu çerçevesinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Haberlerde, “Türkevi’nin en önemli konuklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olacak. Paşinyan ile yapılacak görüşmenin bölge ülkeleri ve ABD tarafından yakından izleneceği belirtildi.”ifadelerine yer verilmişti.

Ancak görüşme tarafların resmi programında yer almıyor.

Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu arada Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Azerbaycan-Ermenistan ve Ermenistan-Türkiye temaslarına da değindi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediklerini aktaran ve çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni eden Erdoğan, Türkiye-Ermenistan kulvarında da karşılıklı olumlu adımların atıldığını vurguladı.



Erdoğan Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde kaydedilebilecek gelişmelerin, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine de olumlu yansıyacağını söyledi.

Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ise, BM Genel Kurulu oturumu aralarında (Güney) Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulu ile bir araya geldi.



Muhataplar, Ermenistan ile Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, tüm alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladılar.



Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine değinerek, Ermeni tarafının barış gündemine olan bağlılığını vurguladı. Paşinyan, barış anlaşması taslağının yüzde 80’i üzerinde mutabakata varıldığını ve Ermenistan’ın mutabık kalınan maddeler temelinde anlaşmayı imzalamaya ve daha fazla görüşmeye devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Paşinyan, New York’ta düzenlenen “Sentetik Uyuşturucu Tehlikelerine Karşı Küresel Koalisyon” başlıklı zirveye de katıldı.



Etkinlikte sentetik uyuşturucunun yayılmasıyla mücadeleye ilişkin konular ele alındı. Bu doğrultuda devletler ve kolluk kuvvetlerinin yakın işbirliğine ve ortak adımların hayata geçirilmesine vurgu yapıldı.



Zirveye çeşitli ülkelerin başkanları ve hükümet başkanları katıldı. ABD Başkanı Joe Biden ve Anthony Blinken da zirvede konuşma yaptı.

(Ajanslar, AA, Ermenistan Kamu Radyosu)



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31002/erdogan-azerbaycan-ermenistan-arasindaki-ilerleme-normallesme-surecine-olumlu-yansir





