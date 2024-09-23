Türk Patrikhanesi 102 yaşında

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1922 yılında Milli Mücadeleden yana tavır alarak Kurtuluş Savaşını destekleyen Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 102 yaşına girdi

Papa Eftim’in kurduğu Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 102 yaşına girdi. Patrikhane Sözcüsü Selçuk Erenerol, dün sosyal medya hesabından 102. yılı şu sözlerle kutladı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasının, kuruluş değerlerinin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin muzaffer bekçisi Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi 102 yaşında! Dün olduğu gibi bugün de Türk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olanlarla mücadelemizi sürdürmekteyiz. ‘Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi var olacaktır.’ Papa Eftim ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Mustafa Kemal Atatürk”

FENER’E TEPKİ OLARAK KURULDU

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, 1922 yılında Milli Mücadeleden yana tavır alarak Kurtuluş Savaşını destekledi. Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’un işgalini destekleyen tutumuna tepki gösteren vatansever Ortodoks Türkler, Kayseri’de bağımsız bir patrikhane oluşturdu. Cumhuriyet döneminde merkezini İstanbul’a taşıyan Patrikhane, Karaköy’deki 549 yıllık Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde her pazar düzenlediği ayinlerini sürdürüyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-patrikhanesi-102-yasinda-turk-ortodoks-patrikhanesini-kim-kurdu-turk-ortodoks-patrikhanesi-neden-kuruldu-489850