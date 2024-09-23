İsrail’in Hizbullah’a yönelik hava saldırısı: Can kaybı 500’ü geçti

İsrail ordusu Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine 7 Ekim’den bu yana en kapsamlı hava saldırısını başlattı. Son bilgilere göre İsrail’in hava saldırılarında can kaybı 500’ü geçti.

Ülkenin güneyindeki hedeflerin yanında, doğudaki Beka Vadisi ve kuzeyde Suriye sınırındaki bazı bölgeler havadan vuruluyor.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül Pazartesi günü ilk saatlerde ülkenin güneyine yapılan saldırılarda ölü sayısının 182’ye; yaralı sayısının da 727’ye çıktığını duyurmuştu



Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı,daha sonra yaptığı açıklamada saldırılarda ölü sayısının 356’ya ulaştığını, yaralı sayısının da 1.246’ya çıktığını duyurdu.

Saatlerin ilerlemesiyle can kaybı daha da arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son olarak ölü sayısının 568’i bulduğunu , yaralı sayısının da iki bine ulaştığını duyurdu.

Ölenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın olduğu kaydedildi.

Netanyahu “Zarar görmeden gidin” diyerek Lübnanlılara evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iki personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılar, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine 100’den fazla roket, füze ve insansız hava aracı fırlattığı ve bazılarının Hayfa kenti yakınlarına düştüğü pazar günkü şiddetli çatışmaların ardından geldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, saldırıların olduğu bölgelerden binlerce ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda kasabanın sakinleri, sosyal medyada yerleşim alanlarının füzelerle vurulduğunu gösteren görüntüler paylaştı

İsrail’in Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi önceki gün konuyla ilgili açıklamasında, “Hizbullah’ın son 20 yıldır geliştirdiği muharebe altayapısını hedefliyoruz. Bu çok önemli. Hedefleri vuruyor ve sonraki aşamalar için hazırlanıyoruz” dedi.

(Ajanslar, BBC Türkçe, AFP)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31017/israil-in-hizbullah-a-yonelik-hava-saldirisi-can-kaybi-500-u-gecti