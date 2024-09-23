İlham Aliyev’den Ermenistan’ı silahlandıran ülkelere gözdağı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a silah desteği sağlayan ülkelere uyarıda bulunarak Azerbaycan ordusuna ilişkin bilgilendirmede yaptı.

7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisi’nin ilk oturumunda konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Ermenistan’a ücretsiz silah sağladığını bildirdi.

Açıklamalarının devamında ise, “Ermenistan, Fransa’dan ücretsiz silah alıyor. Bu çok ciddi konudur. Ermenistan’ı silahlandıranlar, bundan sonra yaşanacak olayların doğrudan sorumlusu olacaklarını bilmelidirler.” ifadelerine yer verdi.

“GÖREVİMİZ ASKERİ GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK”

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan’ın egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesinin ülke için yeni fırsatlar ve yeni ufuklar açtığını belirterek, son 3-4 yılda ülkenin uluslararası konumunun daha da güçlendiğini bildirdi.

Ülkenin önündeki görevleri anlatan Aliyev, şöyle dedi:

Bir numaralı görevimiz askeri gücümüzü artırmaktır.



Her ne kadar 2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu geride kalsa da dünyada yaşanan süreçler, yeni çatışma ve savaşların oluşması, etrafımızda gerilimin artması ve Ermenistan’daki intikamcı eğilimler bizi sürekli bu alana dikkat etmemizi zorluyor.

“SONUÇLARINI KABULLENMEK İSTEMİYORLAR”

Ermenistan’da sadece marjinal siyasi unsurların değil mevcut yönetimin de intikam düşüncesi içerisinde bulunduğunu bildiren Aliyev, “2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonunun sonuçlarını kabullenmek istemiyorlar. Görünüşte kabullendiklerini söyleseler de politikaları ve eylemleri bunun tam tersini söylüyor.” açıklaması yaptı.

Aliyev, devamında şöyle konuştu:

Zaferimizi hazmedemeyen bazı dış güçler bize karşı yeni planlar hazırlıyor. Medya kampanyasının, karalama ve iftira kampanyalarının amacı budur.



Bu konuyu gündemde tutmak ve bir gün Azerbaycan’ın tökezlemesi, zayıflaması durumunda bize karşı bu çirkin eylemlerin yeniden başlayacağı umuduyla yaşamak. Azerbaycan hükümeti bunu biliyor, kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Bu nedenle gevşeme şansımız yok.

SAVUNMA SANAYİSİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Aliyev, Azerbaycan’ın askeri gücüne ilişkin “2. Karabağ Savaşı’ndan sonraki dönemde askeri gücümüzü büyük ölçüde artırdık. Özel kuvvetlerin sayısı artırıldı. Komando birlikleri oluşturuldu. Onların da sayısı her geçen yıl artıyor. Ordumuzun savaş yeteneği artırıldı, gerekli düzeyde teçhizat ikmali sağlandı. Ermenistan ve onun arkasındaki herhangi bir ülke, bizimle şantaj ve ültimatom diliyle konuşmanın mümkün olmayacağını bilmelidir. Biz her türlü yanıtı vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Azerbaycan’ın savunma sanayisine de değinen Aliyev, şu sözleri sarf etti:

Tüm savunma sanayisi fabrikalarımızda büyük çaplı modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Yeni teçhizat, makine, silah ve mühimmat üretiliyor.



Pek çok yabancı ortakla yeni üretim tesisleri oluşturuldu ve önümüzdeki birkaç yılda savunma sanayimiz daha da büyüyecek. Bugün Azerbaycan onlarca ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç ediyor.

ERMENİSTAN SINIRINDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Aliyev, Ermenistan sınırını güçlendirdiklerini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Ermenistan’dan her an bir provokasyon beklenebilir. Ermenistan hem silahlanıyor hem de bazı büyük devletlerle ortak tatbikatlar yapıyor.



Batılı ülkelerden Ermenistan’a silah ve mühimmat gönderiliyor. Yani bazı Batılı ülkelerin Ermenistan’ı aleyhimize çevirme planları ortadadır. Elbette onları Ermeni halkı ilgilendirmiyor.



Onlar için Ermeni halkı, Azerbaycan’ı sürekli baskı altında tutmak, Azerbaycan’a ve diğer komşularına tehdit kaynağı oluşturmak ve böylece kendi çıkarlarını güvence altına almak için sadece bir araçtır.

“RESMİ TOPRAK İDDİALARINA SON VERİLMELİ”

Barış sürecinde Ermenistan’ın süreci bilinçli şekilde uzattığını ve zaman kazanmak istediğini açıklayan Aliyev, son olarak şu sözleri sarf etti:

Ermenistan, Fransa’dan ücretsiz silah alıyor. Bu çok ciddi konudur.



Ermenistan’ı silahlandıranlar, bundan sonra yaşanacak olayların doğrudan sorumlusu olacaklarını bilmelidirler.



Azerbaycan’a karşı resmi toprak iddialarına son verilmesi gerekiyor. Ermenistan Anayasası değiştirilmeli, AGİT Minsk Grubu feshedilmelidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

https://www.ensonhaber.com/dunya/ilham-aliyevden-ermenistani-silahlandiran-ulkelere-gozdagi