Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliği personeli, Musa Dağı Kahramanlık Savaş Anıtını ziyaret etti

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliği çalışanları, Musa Dağı Kahramanlık Savaş Anıtını ziyaret ederek, Ermeni savaşçılar ve yardımlarına gelen denizcilerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fransız Büyükelçiliği, Musa Dağı direnişindeki Ermeni savaşçılar ve onların soyundan gelenler ile onların yardımına koşan ve onları soykırımdan kurtaran Amiral Dartige’nin Fransız denizcileri anısına saygı duruşunda bulundu. Ermeni ve Fransız kahramanlarını anıyoruz” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Fransa-nın-Ermenistan-Büyükelçiliği-personeli/285763