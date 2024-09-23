Fransa’da yeni hükümet kuruldu! Kabinede iki Ermeni bakan var

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atandı ve 39 üyeli kabinesini kurdu.

Yeni hükümette 33 yaşındaki Antoine Armand maliye bakanı olarak görev yaparken, Jean-Noel Barrot dışişleri bakanı oldu. Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise görevine devam edecek. Kabinede iki Ermeni bakan da var.



Astrid Panosyan-Bouve Çalışma ve İstihdam Bakanı olarak atandı ve Guillaume Kasparyan, Kamu Hizmeti, Devlet Faaliyetlerinin Basitleştirilmesi ve Dönüşümü Bakanı olarak atandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Fransa’da-yeni-hükümet-Ermeni-bakan/285665