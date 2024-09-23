Ermeni kadın satranççılar 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda bronz madalya kazandılar

Ermenistan kadın satranç milli takımının üyeleri Elina Danielyan ve Anna Sargsyan, Dünya Satranç Olimpiyatı’nda ayrı madalyalar kazandılar.
Elina Danielyan 10 olası puandan 7.5 puan alarak 3. tabloda bronz madalya kazandı. Anna Sargsyan ise 10 olası puandan 8 puan alarak 4. tabloda bronz madalyaya sahip oldu.
Hatırlanacağı üzere, Ermenistan kadın milli takımı 3-6. sıraları paylaştı ve ek göstergelerle 5. sırayı aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Ermeni-kadın-satranççılar-45-Dünya-Satranç-Olimpiyatı/285747
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