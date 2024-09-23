Dünya Satranç Olimpiyatları’nda Ermenistan Erkek Takımı 6., Kadın Takımı ise 5. oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatları’nda Hindistan takımı dünyanın en iyi 12 ülkesi arasında birinci sırada yer aldı.

Olimpiyatın son turunda Ermenistan erkek satranç takımı İran takımına karşı galip geldi. Hayk Martirosyan ve Karen Grigoryan, Ermenistan Milli Takımının bir parçası olarak zaferi kutladılar. Shant Sargsyan puanını paylaştı ve Robert Hovhannisyan rakibine yenildi. Ermenistan-İran: 2.5:1.5.

Ermenistan Erkek Satranç Takımı turnuva sıralamasında 6. sırada yer aldı. Olimpiyatların galibi Hint takımıdır.

Kadınlar kategorisinde ise Ermenistan Kadın Takımı son turda Alman Takımını yendi. Lilit Mkrtchyan, Elina Danielyan zaferini kutladı. Ermenistan-Almanya: 3:1. Ermenistan’ın kadın takımı ise 5. oldu. Olimpiyatların galibi yine Hindistan oldu.

Hatırlanacağı üzere Budapeşte’de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye Erkek Takımı 12’nci, Kadın Takımı ise 26’ncı oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Dünya-Satranç-Olimpiyatları-Ermenistan-erkek-takımı/285637