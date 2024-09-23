Dünya liderleriyle Türkevi buluşması

Yunus PAKSOY

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için yoğun bir gündemle ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok dünya liderini de New York’taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi’nde ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme yaptı, akşam da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) akşam yemeğine katıldı.

Bugün BM binasının genel kurul salonunda Geleceğin Zirvesi isimli oturuma hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerine ara vermeden devam edecek. Önce Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah’ı kabul edecek olan Erdoğan, sonrasında ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.



İsrail’in bölgede hızını arttırdığı katliamlar silsilesi ve geçtiğimiz hafta Lübnan’da üst üste gerçekleştirdiği saldırılardan sonra İran’ın bu gerginliğe çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesinin önemi de artmış durumda. Pezeşkiyan, İran’da 5 Temmuz’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra 30 Temmuz’da yemin etmiş ve yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye o akşam İsrail tarafından Tahran’da suikast sonucu öldürülmüştü. Haniye’nin öldürülmesi sonrası intikam yemini eden ve İsrail’i misilleme yapacağını söyleyen İran, henüz harekete geçmiş değil. Pezeşkiyan’ın göreve başlaması ve tüm bu olaylardan sonra iki lider Türkevi’nde ilk kez görüşmüş olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York’ta Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfı’nın birlikte kurdukları TURKEN Foundation’ın yurt binasını ziyaret etti.

Pezeşkiyan görüşmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’ü kabul etmesi bekleniyor.

PAŞİNYAN DA TÜRKEVİ’NE GELİYOR

New York programının en önemli görüşmelerinden biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile olacak. Paşinyan’ın Türkevi’ne gelmesi ile tarihi bir nitelik kazanacak olan görüşmenin de bölge aktörleri ve ABD tarafından yakından izleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ZELENSKİ İLE BARIŞ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de Türkevi’nde görüşecek. Ukrayna-Rusya savaşı için uzun süredir “adil bir barış” çağrısı yapan ve 2022 yılında iki tarafı bir araya getirerek bir barış antlaşması taslağı hazırlanmasında başrol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zelenski ile savaşın gidişatı ve olası barış arayışları hakkında görüşmesi bekleniyor. Son zamanlarda ABD ve Birleşik Krallık’tan Rusya’yı uzun menzilli füzelerle vurabilmek için izin arayışında olan Zelenski’nin bu hafta ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a barış planını sunması da bekleniyor.

IRAK BAŞBAKANI DA LİSTEDE

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani’yi Türkevi’nde kabul etmesi bekleniyor. ABD güçlerinin Irak’tan 2026 yılına kadar ayrılacağı haberleri giderek daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanırken ve Türkiye-Irak arasında geçtiğimiz ay imzalanan güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı ışığında Irak Başbakanı Sudani’yi kabulü de kritik önemde.

BIDEN’IN RESEPSİYONUNA KATILACAK

Sudani görüşmesi sonrası Hollanda Başbakanı Dick Schoof’u kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çarşamba akşamı ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verecekleri resepsiyona katılacak.



3. SIRADA GENEL KURUL’A HİTAP EDECEK

Erdoğan, yarın BMGK’nın 79. oturumuna ABD Başkanı Joe Biden’dan hemen sonra üçüncü sırada hitap edecek. Türkiye saati ile 18 sıralarında gerçekleşmesi beklenen hitapta Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’deki katliamı, bölgesel gerginlikler, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye’nin terörle mücadelesi gibi konuların damga vurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın genel kurulda yapacağı konuşmadan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMbinasında bir görüşme yapması da bekleniyor.

APPLE İLE YATIRIM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün önemli görüşmelerinden biri de Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann’ı kabulü olacak. Hürriyet’in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple ile Türkiye’de yatırım fırsatları konuşulacak ve Ammann’a Apple’ın çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden bazılarının Türkiye’de yapılması teklif edilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dunya-liderleriyle-turkevi-bulusmasi-42540419